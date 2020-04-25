11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl havaların geçtiğimiz yıllara göre daha ferah olduğu mayıs ayına denk geldi. Önceki yıllarda havaların bir hayli sıcak geçtiği Ramazan ayı bu yıl nasıl geçecek? Ramazan Ayında Hava Sıcaklıkları Ne Kadar Olacak?, Ramazan ayında havalar nasıl olacak?, Ramazan Ayının İlk Haftası Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ramazan Ayında Havalar Nasıl Olacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl havaların geçtiğimiz yıllara göre daha ferah olduğu mayıs ayına denk geldi. Önceki yıllarda havaların bir hayli sıcak geçtiği Ramazan ayı bu yıl nasıl geçecek? Ramazan ayında havalar nasıl olacak?

İslam inancında ibadetin 5 farzından bir tanesi olan oruç ibadeti Hicri takvime göre her yıl Ramazan ayında eda edilmektedir. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki 10 günlük fark sebebi ile Ramazan ayı her yıl bir önceki yıla göre 10 gün önceden başlamaktadır. Bu yıl ise Ramazan ayı Nisan ayının son haftasında başlayıp Mayıs boyunca devam edecek. Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte havaların bir hayli sıcak olduğu Ramazan ayı sürecinin bu yıl biraz daha ılımlı geçmesi bekleniyor. İşte mayıs ayına dair sıcaklık verileri.

Ramazan Ayında Hava Sıcaklıkları Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz yıllarda hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemlere denk gelen Ramazan ayının bu yıl mayıs ayı ile birlikte geçtiğimiz yıllara oranla biraz daha rahat geçmesi bekleniyor. Peki mayıs ayı boyunca Türkiye genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Mayıs ayı boyunca Türkiye genelinde havaların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, en fazla yağışın ise Karadeniz Bölgesinde görülmesi bekleniyor. Mayıs ayının Türkiye genelinde bölgelere göre farklılık göstererek 15 ila 29 derece arasında geçmesi bekleniyor. En Yüksek sıcaklığın Şanlıurfa’da görülmesi beklenirken en düşük sıcaklıkların Erzurum ve Ardahan illerinde görüleceği tahmin ediliyor.

Ramazan Ayının İlk Haftası Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ramazan ayının ilk haftasının bir gelecek haftalara oranla daha serin geçmesi bekleniyor. İşte gün gün Ramazan ayının ilk haftası Türkiye genelinde hava tahminleri;