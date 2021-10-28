Rabbi Yessir, Meral Akşener'in açıklamalarının ardından gündeme geldi. Rabbi Yessir Nedir? Rabbi Yessir Ne Anlama Gelir? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte Rabbi Yessir anlamı...

Rabbi Yessir anlamı, Meral Akşener'in açıklamalarının ardından gündeme geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. Akşener yaptığı açıklamada ablasının dindar olduğunu ve sık sık AK Partili kadınlarla takıldığını vurguladı. Akşener açıklamalarında Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Rabbi Yessir anlamı araştırılmaya başladı. Peki Rabbi Yessir nedir? Rabbi Yessir Ne Anlama Gelir?

Rabbi Yessir Nedir?

Yabbi Yessir, 'Rabbim her şeyi kolaylaştırır' anlamına gelen duadır. Herhangi bir işe başlamadan önce okunur. Rabbi Yessir, 'Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi tammim bi'l-hayr' olarak telaffuz edilir.Rabbim Kolaylaştır

Rabbi Yessir Duası Nasıl Okunur?

BismillahirrahmanirrahimRabbi Yessir ve la tüasir Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian Ve temmim bil hayri

Rabbi Yessir Türkçe Anlamı

Rabbi Yessir Duasının Türkçe anlamı bu şekildedir;Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam.Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.Duayı okuduğunuzda yükünüzü hafifletecek, hayattaki işlerinizi ve seçimlerinizi kolaylaştıracaktır. İnsanlar, güçlerinin yetmediğini düşündüklerinde, başaramayacakları işleri Allah'tan kolaylaştırmasını isteyerek, Rabbi Yessir duasını okurlar.?' sorularının yanıtını sizler için açıkladık.