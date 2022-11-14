Putin’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan şahıs sabaha karşı yakalandı. Emniyet'in kimliğini açıkladığı Suriye uyruklu Ahlam Albashir, sorgusunda PKK terör örgütü bağlantısını itiraf etti. Açıklamada "Şahıs sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir" denildi.