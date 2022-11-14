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Putin’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Taksim'de meydana gelen saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Putin’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Kamusaati
Kamusaati
14 Kasım 2022 Pazartesi 12:34

Rusya lideri Putin, Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul'da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu. Kremlin'den yapılan açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

'Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz.'


Kaynak: Kamu Saati Özel
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