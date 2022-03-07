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Putin, Türkiye'ye gelecek gemilerinin geçişi için talimat verdi

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'ye gelecek yağ ve buğday gemilerinin geçişine izin verileceğini söyledi.

Putin, Türkiye'ye gelecek gemilerinin geçişi için talimat verdi
Ömer
Ömer
07 Mart 2022 Pazartesi 22:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından AK Partili yetkililer gündeme gelen konular hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti yetkilileri, MYK'da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan yaptığı yağ ve buğday ithalatındaki problemlerin de gündeme geldiğini bildirdi.

PUTİN YAĞ VE BUĞDAY GEMİLERİ İÇİN GEÇİŞ TALİMATI VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK üyelerine Vladimir Putin ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.

AK Partili yetkililerin verdiği bilgilere göre Erdoğan, Putin'e Rusya'nın savaş durumu nedeniyle ihracat gemilerinin geçişine izin verilmemesiyle, Türkiye'nin yaşadığı problemleri ortadan kalkması için gemilerin geçişine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz" dediği aktarılırken, Putin'in de Azak Denizi'nde bekltilen 30 buğday ve yağ gemisinin Türkiye'ye geçişine izin verilmesi için talimat vereceği aktarıldı.

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