Putin, Türkiye'ye gelecek gemilerinin geçişi için talimat verdi

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınlar birbirinin bu özel gününü kutlamak istiyor. Whatsapp, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden resimli ya da sözlü mesajlarla bu özel günde değer verdiğiniz bayanlara Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız hem resimli hem de sözlü mesajlar...