Putin, Türkiye'ye gelecek gemilerinin geçişi için talimat verdi

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye'ye gelecek yağ ve buğday gemilerinin geçişine izin verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Toplantının ardından AK Partili yetkililer gündeme gelen konular hakkında açıklamalarda bulundu.
AK Parti yetkilileri, MYK'da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan yaptığı yağ ve buğday ithalatındaki problemlerin de gündeme geldiğini bildirdi.
PUTİN YAĞ VE BUĞDAY GEMİLERİ İÇİN GEÇİŞ TALİMATI VERECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK üyelerine Vladimir Putin ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.
AK Partili yetkililerin verdiği bilgilere göre Erdoğan, Putin'e Rusya'nın savaş durumu nedeniyle ihracat gemilerinin geçişine izin verilmemesiyle, Türkiye'nin yaşadığı problemleri ortadan kalkması için gemilerin geçişine izin verilmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz" dediği aktarılırken, Putin'in de Azak Denizi'nde bekltilen 30 buğday ve yağ gemisinin Türkiye'ye geçişine izin verilmesi için talimat vereceği aktarıldı.