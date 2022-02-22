Putin Minsk Anlaşmalarını yok saydı Dünyaya Resti Çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerilimiyle ilgili "Minsk Anlaşmaları artık yok, öldü. Ukrayna tepeden tırnağa silahlandırılmış durumda" dedi.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından ABD, AB, NATO ve Almanya başta olmak üzere Avrupalı ülkelerinin tepkisiyle karşılaştı.

Rusya Parlementosu'nun da Putin'e Rus askerini yurtdışındaki operasyonlara gönderme yetkisi vermesi gerilimi daha da artırdı.

Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MİNSK ANLAŞMALARI ARTIK YOK, UKRAYNA SİLAHLANDIRILMIŞ DURUMDA"

"Minsk Anlaşmaları artık yok, öldü" diyen Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna tepeden tırnağa silahlandırılmış durumda. Onlar için en iyi seçenek NATO’ya girme hedefinden vazgeçmek olacaktır.

"GEREKİRSE ASKERLERİMİZİ DONBAS'TA KULLANIRIZ"

Ukrayna mutlaka silahsızlandırılmalı. NATO’ya girme hırsından vazgeçmeli. Şayet gerek duyulursa askerlerimizi Donbas'ta kullanırız.

"DONETSK VE LUHANKS'I ANAYASALARINDA BELİRTİLEN SINIRLAR İÇERİSİNDE TANIDIK"

Donbas cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık. Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız. Ama bu sorunun Ukrayna yönetimi ve Donetsk ve Lugansk yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz."