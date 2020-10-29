Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı

Bölgede uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi halinde sağlanabileceğini kaydeden Rus lider, "İlk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu'ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz" dedi.

VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşan Putin, Karabağ'da 27 Eylül'de Ermenistan'ın sivilleri hedef almasıyla yeniden alevlenen ve üç ayrı ateşkes ilanına rağmen devam eden çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dağlık Karabağ'daki kanlı işgale 30 yıldır çözüm bulamayan ABD, Fransa ve Rusya'nın eş başkanlığını yaptığı Minsk üçlüsü Azerbaycan ordusu topraklarını geri almaya başlayınca devreye girdi. Ancak ateşkes çağrılarında Erivan'ın işgal ettiği alanlardan çekilmesine ilişkin bir ifade yer almadı. Rusya ise Bakü'yle birlikte işgali dünyanın gündemine taşıyan Türkiye'yi çözüm sürecinin dışında tutmak için hamlelerini artırmıştı.

ALİYEV, TÜRKİYE OLMALI DEMİŞTİ, RUSYA REDDETTİ

Türkiye'nin devre dışı bırakılmasıyla ilgili konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalı. Üst düzey yetkililerle iletişimimiz var" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı, Bakü'nün bu önerisini reddetmişti. Sergey Lavrov, çözüm arayışının Rusya, ABD ve Fransa'nın himayesi altında devam etmesi gerektiğini söylemişti.