Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olarak tanınan ve hakkındaki iddialar, bir türlü bitmek bilmeyen 38 yaşındaki ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, uzun bir aradan sonra ilk defa açıklamalarda bulundu. Kabaeva, 2019 yılında iki çocuk dünyaya getirdiği söylentilerinin ardından bir daha ortalıkta görünmemişti.

ŞİKAYETLERİN ARDINDAN KONUŞTU

Ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, genç cimnastikçilerin, "Ona doğum gününü kutlamak için ulaşamıyoruz" şikayetlerinin ardından Rusya Jimnastik Federasyonu aracılığıyla bir açıklamada bulundu.

Alina Kabaeva, Rusya'nın kadın jimnastik takımına seslendi ve Olimpiyatlar'da "ülkeleri için kazanmaya hazır olmalarını" söyledi.