'Putin Erdoğan’ı takdir ediyor'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı rolünü takdir ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan ANT1 televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye-Rusya ilişkilerine de değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı takdir ettiğini söyleyen Peskov, “Erdoğan’ın kararlı rolünü takdir ediyoruz. Erdoğan, Başkan Putin’in takdir ettiği kişiliklerden biri. Başkan Putin de bir şeyi söylediğinde yapar” diye konuştu. Suriye konusunda olduğu gibi, çıkarların çakıştığı pek çok konuda Türkiye ile Rusya arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirten Peskov, “Ancak iki lider her defasında oturup 4-5 ya da 6 saat görüşüyor ve bir çözüm bulunmadan, medyanın karşısına çıkmıyorlar” dedi.

'YUNANİSTAN ENDİŞE VERİCİ'

Yunanistan ile ABD arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasına ilişkin de konuşan Peskov, “Mesele gayet basit. Yunan topraklarında giderek daha çok ABD ve NATO askeri birikiyor. Dedeağaç limanından yüzlerce, binlerce askeri teçhizat sevkediliyor. NATO’nun bizi düşman olarak tanımladığı bir dönemde, Yunanistan, NATO’ya yeni tesisler sunuyor. Bu gelişmeler de bizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

S-400 SAVUNMA DEDEAĞAÇ’TAKİLER SALDIRI SİLAHLARI

Rusya’nın Türkiye’ye S-400 füzeleri vermesi ile ilgili bir soruya karşılık Peskov, “S-400 savunma silahı. Dedeğaç üzerinden sevk edilen silahlar ise savunma değil saldırı silahı” dedi ve “NATO sınırlarımıza yaklaşıyor. Sınırlarımıza, Ukrayna’ya doğru düşmanca olarak değerlendirdiğimiz bir yayılma söz konusu” yanıtını verdi. “Ukrayna’da Türk İnsansız Hava Araçları’nı (İHA) da görüyorsunuz” sorusu üzerine Peskov, “Evet, Türk İHA’larını da gördük. Bu bizim için doğru değil. Bu yüzden de Türkiye’yi eleştirdik” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, geçen yıl Doğu Akdeniz’deki “Oruç Reis krizi” için ise “Türk ve Yunan savaş gemileri neredeyse çarpıştığında endişe ettik. Gelecekte bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını diliyoruz. Her iki taraftan da soğukkanlı ve sorunun çözümü için mantıklı olmalarını istiyoruz” dedi.