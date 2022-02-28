Putin'den Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz yasağı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.
Ukrayna'ya yönelik askeri harekat 5'inci gününde de etkisini sürdürüyor.
Rus ordusu Ukrayna'nın kararlı direnişiyle karşı karşıya.
Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yaşarken, Putin krizi ele almak için bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi.
YAPTIRIMLARA YANIT
Putin, toplantı sonrası imzaladığı kararnameyle ABD, AB ve Batılı ülkelerden yapılan yaptırımlara yanıt verdi.
RUS VATANDAŞLARI VE ŞİRKETLERE DÖVİZ YASAĞI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.