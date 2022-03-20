PTT Yardım Parası Başvurusu ve T.C ile Sorgulama EKRANI

PTT Yardım Parası Şartları Neler?, PTT’den Yardım Parası Nasıl Alınır?, PTT Yardım Parası Sorgulama Ekranı, PTT Yardım Parası Hesaplara Ne Zaman Yatıyor?, E-Devlet Üzerinden PTT Yardımı Sorgulama EKRANI BAŞVURU NEREDEN NASIL YAPILIR Detaylar haberde...

Dar gelirli ve maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan PTT yardım parası günlük masrafların karşılanması için önemli bir kaynaktır. Sosyal Devlet destekleri, yardıma muhtaç kişilerin iyi bir yaşam standardı yakalaması amacıyla sürdürülmektedir.

PTT yardım başvurusu nereye yapılır? PTT yardımı kimlere verilir? İşte, PTT yardım parası başvurusu ve T.C. ile sorgulama işlemlerine dair bütün detaylar…

PTT Yardım Parası Şartları Neler?

Dar gelirli ve maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar PTT yardım parası almak için başvuruda bulunabilirler. Ailesinde düzenli geliri olmayan veya gelir sahibi bireylerin aldıkları ücretin asgari ücretten düşük olması halinde yapılacak başvuru şartlarına ek olarak;

Ailesinde engelli birey bakanlar

Engel durumu bulunanlar

Sosyal güvence kapsamında olmayanlar

Herhangi bir işte çalışmayanlar ve

İşten çıkarılmış olanlar PTT yardımı için başvuruda bulunabilirler.

Pek çok vatandaş tarafından bilinmeyen destek beklenen kriterleri taşıyan herkese yapılmaktadır. Başvuru işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak veya en yakın Kaymakamlık binasının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf bölümüne şahsen giderek tamamlanabilir.

PTT Yardım Parası Kimlere Verilir?

Maddi imkânları yetersiz kişilere ek olarak ailesinde bakmakla yükümlü engelli birey bulunanlar kimlere PTT yardım parası verilir sorusunun cevabıdır.

Aileye yönelik

Çocuklara yönelik

Eğitime yönelik

Kadınlara yönelik

Yaşlılara ve

Engellilere yönelik destek ve sosyal yardımlarla ilgili güncel bilgilere https://www.aile.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

Hayatın her alanında vatandaşına destek olan sosyal yardım başvuruları PTT şubelerinden alınacak kişiye özel şifre yardımıyla online olarak tamamlanabilir. Başvuru ve sorgulama işlemleri e-Devlet Kapısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya PTT hizmetleri üzerinden gerçekleştirilerek takip edilebilir.

PTT’den Yardım Parası Nasıl Alınır?

Her aileden sadece bir kişiye yapılan maddi destek, başvurusu kabul edilen vatandaşlara devlet tarafından PTT kanalıyla ödenir.

PTT’den yapılan ödemeler arasında;

Evde bakım maaşı

Yaşlılık aylığı

Engelli maaşı

Emzirme parası sayılabilir.

Maddi yetersizliği kurumlar tarafından belirlenen düzeyde olan vatandaşlar, engelli bireyler, şehit ve gazi yakınları da sunulan imkânlardan faydalanabilir.

Başvuru sonuçları yaklaşık bir hafta içinde çıkar. e-Devlet Kapısı, kaymakamlık, PTT şubeleri ya da çağrı merkezi üzerinden başvuru sonucu öğrenme hizmeti alınabilir. Online hizmet alamayan vatandaşlar şahsen başvurarak veya telefonla sonucu öğrendikten sonra kimlik kartıyla en yakın PTT şubesine giderek hak ettikleri ödemelerini alabilirler.

Kaymakamlık binaları içinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları başvuru kabul ederken sonuç öğrenmek için de ziyaret edilebilir.

PTT Yardım Parası Sorgulama Ekranı

PTT yardım parası almak için başvuru yapanlar https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama adresi üzerinden sonuç öğrenebilirler. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin mutlaka kendileri adına en yakın PTT şubesinden aldıkları e-Devlet şifresi bulunmalıdır. Başvuru işleminin ardından ortalama 1 hafta içinde belli olan sonuçların ödemesi yine en yakın PTT şubesi üzerinden yapılmaktadır.

Asgari ücrete gelen zam oranına göre değişen destek ücretleri maddi imkânları yetersiz olan vatandaşlar için bir umut kapısı olmayı başarmıştır. Ailesinde çalışan kimse olmadığı için düzenli gelir ve sosyal güvenliğe sahip olmayanları koruma altına alan uygulama, hane içinde bakıma muhtaç engellileri de kapsama altına alır. PTT yardım parası günlük hayatını devam ettirebilmek için masraflarını karşılayacak maddi gücü olmayan kişilere devlet eliyle yine devlet kurumu aracılığıyla dağıtılır.

PTT Yardım Parası Başvurusu

PTT yardım parası başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir. Herhangi bir düzenli geliri olmayan ve bu durumu belgeleyen vatandaşlar PTT tarafından ödenen sosyal destekten faydalanabilirler. Başvuru sonuçları yaklaşık olarak 1 hafta içinde çıkacaktır.

e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama ekranına giriş için adım adım;

e-Devlet Kapısı resmi web sitesine girilir. PTT Genel Müdürlüğü hizmetleri altında PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama seçeneğine tıklanır.

Sorgulama sonucunu öğrenebilmek için öncelikle kimlik doğrulama işleminin başarıyla tamamlanması gerekir.

T.C ile PTT Yardım Parası Sorgulama

PTT Yardım parası sorgulama işlemi TC ile yapılabilir. Bunun için ilk olarak e-Devlet sitesini açmak ve ardından TC kimlik numarası ve şifre girerek kimlik doğrulama işlemini başarıyla tamamlamak gerekir. Sorgulama alanında yapılacak işlemle başvuru sonucunun olumlu olması halinde;

Adınıza yapılan tüm ödemeler listelenebilir.

Yine bu sayfadan PTT aracılığıyla tamamlanmış ödemeler de görüntülenebilir.

Sorgulama işlemini şahsen PTT şubesine veya kaymakamlık binasına giderek yapmak isteyenlerin yanlarında mutlaka TC kimlik numarasını gösteren resmi bir belge bulundurulması zorunludur. Ödemeler sadece başvurusu onaylanmış kişiye yapılır. Yardım ödemeleri için belirlenen bir tarih olmamakla birlikte, ödemeler başvurunun ardından geçen 1 hafta içinde yapılır.

PTT’nin Sosyal Yardımları Neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal desteklerde ödemeler PTT üzerinden tamamlanır.

Sosyal devlet mantığıyla sürdürülen yardım türleri arasında;

Afet-Acil durum yardımları

Kronik hastalara elektrik tüketim desteği

Sosyal konut projesi

Eğitim materyali yardımı

Öğrenci barınma-taşıma-yemek yardımı

Engelli ihtiyaç yardımları

Yakacak yardımları

Sosyal uyum yardımı

Yaşlı aylığı

Engelli aylığı

Engelli yakını aylığı

Vefa projeleri

Doğum yardımı

Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar sayılabilir.

Devlet tarafından sürdürülen sosyal yardımlar dönemsel ihtiyaçlar göz önünde tutularak güncellenmekte ve yardıma muhtaç vatandaşların refahının sağlanmasını amaçlamaktadır.

PTT Yardım Parası Hesaplara Ne Zaman Yatıyor?

PTT yardım başvuruları ve sonuç sorgulama işlemi kadar merak edilen bir diğer konuysa paranın hesaplara ne zaman yatacağıdır. Sosyal yardım ödemeleri başvurunun tamamlanmasının ardından 1 hafta içinde sonuçlanır. Başvurusu değerlendirildikten sonra ödeme almaya uygun bulunanlar için ödemeler PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilir.

Online sorgulama yapılarak hak edilen ödemeler ekranda görüldükten sonra en yakın PTT şubesine kimlikle giderek yardım parası çekilebilir. Ödemeler sadece başvuru sahiplerine yine sadece üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmi bir belgeyle yapılır.

Telefonla PTT Yardım Parası Sorgulama

Sorgulama işlemleri farklı şekillerde yapılabilir. Bunlar arasında vatandaşın en çok tercih ettiği telefonla PTT yardım parası sorgulama işlemidir. Bunun için;

444 1 788 numaralı PTT çağrı merkezinin aranması yeterlidir.

Kısa bir kimlik kontrolü ve güvenlik aşamasının ardından başvuru sorgulaması yapılarak sonuç vatandaşa telefon üzerinden verilebilir.

E-Devlet Üzerinden PTT Yardımı Sorgulama

e-Devlet Kapısı vatandaşlara sunulan resmi kurum hizmetlerinin elektronik ortamda geniş kitlelere ulaşmasına yardımcıdır. Sosyal Devlet anlayışıyla sunulan destek, maddi ve manevi yardımların başvurusunun yapılabildiği e-Devlet Kapısı hizmetleri üzerinden sonuç sorgulaması da hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilir.

Adıma Yatan PTT Yardım Parasının Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

Vatandaşlar adlarına yatan PTT yardım parası olup olmadığını ALO PTT hattı olan 444 1 788 numaralı telefon üzerinden öğrenebilirler. Yine PTT web sitesindeki online işlemler yardımıyla hesap hareketleri ve bakiye sorgulama gerçekleştirilebilir. Vatandaşlar destek ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler.

PTT yardım parası başvurusu ve T.C ile sorgulama işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra hak edilen ödemeler en yakın PTT şubesine gidilerek çekilebilir. Ödemeler sadece başvuru sahibine yapılır. PTT yardım parası hane bazlıdır ve her haneden sadece bir başvuru kabul edilerek değerlendirmeye alınır.