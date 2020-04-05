Ptt ücretsiz maske başvurusu nereden yapılır 2020, e-ptt avm korona virüsü maskesi bedava kapına gelsin,ücretsiz maske sitesi girişi

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SEN YETERKİ EVDE KAL, BİZ MASKENİ EVE KADAR GETİRİRİZ DEDİ DEVLET!

Dünyada olduğu gibi Türkiyeyi de her geçen gün daha da çok tehdit etmeye başlayan Covid-19 yani bilinen adıyla corona virüsü tedbirleri neticesinde,devlet fırsatçılara imkan vermemek için ücretsiz maske dağıtacak.

DİKKAT: MASKE TALEBİ SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN OLACAK, SAKIN BOŞU BOŞUNA PTT ŞUBELERİNE GİDİP ŞİMDİDE MASKE SIRASINA GİRMEYİN.ZATEN YASAK!

PTT ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

Yukarıda da belirttiğim gibi şubeler gidip ücretsiz maske alacağım diye lütfen sıralara girmeyin,zaten PTT lerde elden teslim edilmeyecek! Yapacağınız çok basit eğer bir TC vatandaşı iseniz https://maske.epttavm.com/ adresine gidip maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ücretsiz maske alma şartları nelerdir?

1-20 yaş altı ve 65 yaş üstü olmamak (zaten bu kişilere sokağa çıkma yasağı var)

2-Haftada 1 defa ücretsiz maske paketi alma hakkınız var, 1 paketin içerisinde 5 adet maske var.Her bir maske 3 katlı ve güvenilir

3-Her Türk vatandaşı ilgili site üzerinden maske talebinde bulunabilecek.

4-Lütfen maskeniz zaten size yetecek kadar varsa gereksiz maske başvurusunda bulunmayınız.

PTT MASKELERİ ÜCRETSİZ Mİ GÖNDERECEK?

Evet bu maske için haftada 1 defa hakkınız var ve maskeler ücretsiz kargo şeklinde adresinize kadar teslim edilecek.

BEN PTT YE BİZZAT GİDİP TESLİM ALABİLİR MİYİM?

Kesinlikle hayır.İnternet üzerinden başvuru yapıp,kapınıza kadar teslim ediyorlar.Zaten Birçok Ptt şubesi sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve yogunluktan dolayı kapatılmıştı.Kesinlikle PTT şubelerinden maske temini yok!

Ptt ücretsiz maske başvurusu nereden yapılır 2020

Başvurular sadece internet kanalı ile yapılmaktadır ve altını çizerek söylüyoruz hem kargo hem de maskeler ücretsizdir.

İşte ücretsiz maske temini için e-pttavm başvuru adresi için tıklayınız

İlgili sayfaya gittiğinizde sizden adres ve diğer bilgileriniz istenecektir.Bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekir.,İşte o sayfadaki istenen bilgiler:

Burada ilgili bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz ve Üyelik sözleşmesine tik koyunuz.Ayrıca ben robot değilim bölümüne de tik koymayı unutmayınız.İşlemleri tamamlandığında onay sayfası gelir ve bulunduğunuz il ya da ilçeye göre 3,4 içerisinde ücretsiz maskeleriniz evinize kadar teslim edilir.

İŞTE İLGİLİ AÇIKLAMA



Değerli Vatandaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı



