Ptt şubeleri kapanıyor mu 2020 , Ptt kargo çalışacak mı, Ptt neden kapalı 3 nisan cuma

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Ülkemizdeki vaka sayılarının artması nedeni ile artık her kalabalık ortam tehdit olarak algılanmaya başlandı.

Türkiye'nin hemen hemen her ilçe-belde-kasabasında en az 1 şubesi olan PTT ikinci bir emre kadar Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

Ptt şubeleleri kapanıyor mu 2020 , Hangi illerdeki ptt şubeleri kapatıldı?Ptt neden kapalı 3 nisan cuma gibi soruları internet arama motorlarında en çok sorulan soru olmaya başladı.Kullanıcılar tedirgin.Çünkü Türkiye en yaygın hizmet noktaları olan ptt şubelerini ikinci bir emre kadar kapatacağı açıklandı.

Önemli: Ptt kargonun şuanda hangi illerdeki hangi şubelerini kapattığı konusunda bir açıklama yapmadı.Buda kullanıcıların kafasını karıştırdı.Çünkü Örneğin yarın 4 nisan cuma, müşteri herhangi bir işlemini yapmak için gittiğinde kapının kilitli olduğunu görebilir.

Ptt açıklamasında sadece sosyal mesafe kurallarına uyulmayan,yoğun şubeleri kapatma kararı aldı.Ancak bu yoğunluk büyük şubelerin kapalı olması nedeni ile, diğer sakin olan şubelere insanları yönlendirmeyecek mi?

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Ptt açıklamasında sadece sosyal mesafe kurallarına uyulmayan,yoğun şubeleri kapatma kararı aldı.Ancak bu yoğunluk büyük şubelerin kapalı olması nedeni ile, diğer sakin olan şubelere insanları yönlendirmeyecek mi? Bu defa da diğer şubelerde yogunluk olmayacak mı?

Hele ki özellikle 40 yaş üzeri insanlar işlemlerini genelde ptt aracılığı ile yapıyor.Bu insanlar acil gerçekleştirmesi gereken işlemleri nasıl gerçekleştirecek?

Ptt'de hangi işlemler yapılabiliyor

Belkide Türkiye'deki en yogun çalışan kurum Ptt.Hemen hemen her şubede büyük marketlerde göreceğiniz yoğunluğunu hatta fazlasını bile görebilirsiniz çünkü

Ptt'de emekli maaşları alınabiliyor

Havale,Eft yapılabiliyor,

Adliyelerin,belediyelerin ve diğer birçok resmi işlemleri ptt ya da ptt kargo aracılığı ile yapılıyor.

Elektrik,doğalgaz,su,telefon vb gibi faturalar Ptt den alınabiliyor

Yetim,gazi,yaşlılık maaşı vb gibi hizmetler sadece ptt kanalı ile yapılıyor

Sosyal yardım destek ödemeleri ptt aracılığı ile yapılabiliyor

Rapor parası vb ödemeler yine ptt aracılığı ile yapılabiliyor.

Yani aktif olarak internet şubelerini kullanamayan birçok insan Ptt'den doğrudan hizmet almayı seçiyor.Peki Ptt şubelerini kapatırsa ne olacak?

Ptt yoğun olan şubelerini kapatma kararı aldı peki neden?

Elbette 1.sırada Corona hastalığı nedeni ile ülkemizde oluşan durum için.Ptt şubeleri ilk etap da müşterileri tek tek içeriye almaya başladı.Ancak bu defada dışarıda sırada bekleyenler arasında yine sosyal mesafe korunamadı.Diğer 2. en büyük sebeb ise,yine korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal dayanışma ödemesi olan 1000 TL ödemelerini alabilmek için insanların yoğun şekilde ptt ye akması.1000 TL yardımı alacak olanlar zaten sosyal yardımlaşma sisteminden destek alan insanlar.Ancak devletten hiçbir yardım almayan hatta durumu iyi bile sayılabilecek insanların bile PTT şubelerine gidip TC kimlik numaraları ile adıma para yatmış diye sorması bile yoğunluğu kat kat artırdı.

Peki Ptt'ye gitmeden online olarak işlemlerimi nasıl yaparım?

Birçok işlemi aynı diğer bankalarda olduğu gibi şubeye adım bile atmadan bir masaüstü bilgisayardan ya da telefonunuzdan yapabilirsiniz.

https://www.ptt.gov.tr/ adresine gidin.Orada sağ üst köşede Online işlemler menüsüne tıklayın.Karşısına hemen yeni bir pencere açılır ve oradan TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.Daha sonra otomatik olarak ptt sizlere doğrulama SMS 'i gönderecek, o gelen SMS deki kodu oraya girin ve giriş yapın.Giriş yaptıktan sonra havale-eft,fatura ödeme,cebe tl yükleme gibi birçok işlemi online şubeden yapabilirsiniz.

Telefonunuzdan girecekseniz Google store gidin.Oradan Ptt'nin çok kullanışlı mobil uygulamasını indirip,bilgilerinizi kaydedin.Bu uygulama sayesinde tüm işlemlerinizi cebinizden yapabilirsiniz.

Ayrıca akşam saatlerinde boş olan ATM'lerden hem para çekebilirsiniz hem de para yatırabilirsiniz.Atm lerde sıra varsa sosyal mesafeyi koruyun.Eğer bir internet şubesi hesabınız yok ise ya da bir ATM kartınız yok ise hemen ptt ye gidip bunları talep edin.Atm'lerde işlem yaptıktan sonra mutlaka ellerinizi sabunla yıkayın.Çünkü ATM'ler de şehir lavabolarındaki kadar mikrop olabilir.Ki zor günlerden geçiyoruz,corona virüsü için en doğru şey dokunduğunuz her yabancı şeyden sonra ellerinizi iyice yıkalamak olacak!