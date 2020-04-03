PTT Koronavirüs Nedeni ile 1000 TL Destek maaşlarını eve teslim edecek PTT koronavirüs sebebiyle emekli maaşlarını eve teslim edecek, PTT, 1000 lira yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapatma kararı kaldı. Sosyal yardım ödemesi evlerde yapılacak.

PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapatma kararı kaldı. Sosyal yardım ödemesi evlerde yapılacak.

2 milyon yoksul aileye verilmesi planlanan biner liralık yardımlar, dün itibariyle PTT şubelerinden alıcılarına ulaştırılmaya başlanmıştı.

Yardım paralarını almak isteyenlerin, şubelere akın etmesiyle yoğunluklar oluşmuş ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılmıştı.

PTT'den konuya ilişkin önlemlerin alındığına dair açıklama yapıldı. İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.

PTT Koronavirüs Nedeni ile 1000 TL Destek maaşlarını eve teslim edecek

PTT Koronavirüs Nedeni ile 1000 TL Destek maaşlarını eve teslim edecek PTT koronavirüs sebebiyle emekli maaşlarını eve teslim edecek

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Tedbir ve önlem almak içerisinde , maaşını şirketten almakta olan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerinin hakedişlerinin evlerine kadar getirilerek bire bir teslim edilecek

Şirket Kovid-19 salgına karşı tedbirlerini baya arttırtı. Bu alanda , PTT AŞ'den maaş temin etmekte olan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ait olan hakedişlerinin konusunda rahatlık hayata geçirilmiş oldu.

e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlamış olan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşları ayaklarına kadar ulaştırılacak.

Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" alanının seçmiş olmaları şarttır bu şekilde tercih uyarlanarak teminat yapılacaktır