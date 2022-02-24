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PTT'den Meral Akşener'e HGS yanıtı!

PTT, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin bugünkü grup toplantısında ifade ettiği "HGS ürün satışı ve gelir paylaşımı" iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulundu. PTT AŞ, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi etiketlerini PTT şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketlerinin müşterilerine verildiğini bildirdi..

PTT'den Meral Akşener'e HGS yanıtı!
24 Şubat 2022 Perşembe 01:03

PTT, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında ifade ettiği 'HGS ürün satışı ve gelir paylaşımı' iddiaları üzerine yazılı açıklamada yaptı..

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile PTT arasında imzalanan protokol ile HGS kurulumu, işletimi ve bakımının gerçekleştirilmesinde PTT'nin görevlendirildiği anımsatıldı..

HGS projesi kapsamına dahil tüm sistemlerde bankacılık ve finansal işlemlerin yürütülmesi için gerekli altyapı şirket tarafından kurulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yerildi:

'HGS'nin yazılımı, kodları dahil, tasarımı, HGS marka ve patent tescili şirketimize aittir. Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir. Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır.

PTT'nin müşterileri ise tüm PTT şubelerinden, PTT web sitesinden, PTT'nin mobil uygulamasından dolum yapılabilmektedirler. HGS mobil uygulamamızdan kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerimiz ise masrafsız olarak işlem yapabilmektedirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de dolum yapılabilmektedir. Şirketimiz iştiraklerinden olan Pttavm.com da onlarca dolum kanalından sadece bir tanesidir.'.

MERAL AKŞENER'İN 'PTT' İDDİALARI

Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS'nin satış ve tahsilat yetkisinin PTT'ye ait olduğunu, PTT'nin belli bir ücret karşılığında bankalara da HGS satış yetkisi verebildiğini belirtti.

Akşener, PTT'nin yüzde 40 hissesine sahip olduğu 'PtteM' isimli bir şirketin bulunduğunu öne sürdü ve 'Bu şirketin, yüzde 60 hissesi Hakan Çevikoğlu adında bir kişiye ait' ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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