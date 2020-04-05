PTT KARGO EpttAvm, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa, (İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE) başvurması hâlinde her hafta ücretsiz bir paket (5 Adet) 3 katlı maske vereceğini duyurdu, Ardından milyonlarca vatandaş e ptt avm sitesine akın ettiği için sitenin sunucuları çöktü SİSTEM şuan açılmıyor, E ptt avm sitesi çalışmıyor ne zaman çalışacak ücretsiz maske siparişini nasıl verebilirim, Maske siparişi ver butonu çalışmıyor, Ücretsiz bedava Hızlı maske siparişi verme nasıl yapılır ücretsiz maske siparişi veremedim siteye girilmiyor Detayları içi tıklayınız

PTT avm sitesine girilmiyor, epttavm Ücretsiz maske siparişi veremiyorum! Ücretsiz Maske siparişi Nasıl verilir? İşte Detaylar

PTT KARGO EpttAvm, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa, (İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE) başvurması hâlinde her hafta ücretsiz bir paket (5 Adet) 3 katlı maske vereceğini duyurdu, Ardından milyonlarca vatandaş e ptt avm sitesine akın ettiği için sitenin sunucuları çöktü SİSTEM şuan açılmıyor, E ptt avm sitesi çalışmıyor ne zaman çalışacak ücretsiz maske siparişini nasıl verebilirim, Maske siparişi ver butonu çalışmıyor, Ücretsiz bedava Hızlı maske siparişi verme nasıl yapılır ücretsiz maske siparişi veremedim siteye girilmiyor E-devlet ücretsiz maske başvurusu yap online internet üzerinden,Turkiye.gov.tr neden açılmıyor E-devlet neden açılmıyor Detayları içi tıklayınız SAYIN KAMUSAATİ OKURLARIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HER VATANDAŞA ÜCRETSİZ OLARAK 5 ADET MASKE DAĞITIMI YAPACAK OLAN E PTT AVM SİTESİ MİLYONLARCA KİŞİNİN SİTEYE BİR ANDA GİRMESİ SEBEBİ NEDENİYLE SUNUCULARINDA OLUŞAN YOĞUNLUKTAN DOLAYI ŞUAN KİLİTLENMİŞ DURUMDA SUPERVİZÖRLER SORUNU GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYOR. YOĞUNLUK AZALDIKÇA UMUYORUZ Kİ BİRAZDAN SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK. AYRICA HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN HERKESE YETECEK KADAR MASKEYİ DEVLETİMİZ TEMİN ETTİ VE HER VATANDAŞIN KAPISINA KADAR 5 ADET MASKEYİ GETİREREK TESLİM EDECEK. SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI BUDUR. DÜNYANIN GELİŞMİŞ OLARAK NİTELENDİREN BÜTÜN ÜLKELERİNDE TEDAVİ ÜCRETLERİ VARKEN İNSANLARA ÜCRETSİZ OLARAK HİÇ BİR ŞEY YAPILMAZKEN, HASTANELERDE VATANDAŞ TEDAVİ EDİLEMEYİP PARKLARDAKİ BANKLARDA İNSANLAR REZİL BİR ŞEKİLDE ÖLÜYORKEN; DÜNYANIN İLKLERİNİ BİZ TÜRKLERE YAŞATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN

DEVLET! SEN YETERKİ EVDE KAL, BİZ MASKENİ EVE KADAR GETİRİRİZ DEDİ

Dünyada olduğu gibi Türkiyeyi de her geçen gün daha da çok tehdit etmeye başlayan Covid-19 yani bilinen adıyla corona virüsü tedbirleri neticesinde,devlet fırsatçılara imkan vermemek için ücretsiz maske dağıtacak.

DİKKAT: MASKE TALEBİ SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN OLACAK, SAKIN BOŞU BOŞUNA PTT ŞUBELERİNE GİDİP ŞİMDİDE MASKE SIRASINA GİRMEYİN.ZATEN YASAK!

PTT ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

Yukarıda da belirttiğim gibi şubeler gidip ücretsiz maske alacağım diye lütfen sıralara girmeyin,zaten PTT lerde elden teslim edilmeyecek! Yapacağınız çok basit eğer bir TC vatandaşı iseniz https://maske.epttavm.com/ adresine gidip maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ücretsiz maske alma şartları nelerdir?

1-20 yaş altı ve 65 yaş üstü olmamak (zaten bu kişilere sokağa çıkma yasağı var)

2-Haftada 1 defa ücretsiz maske paketi alma hakkınız var, 1 paketin içerisinde 5 adet maske var.Her bir maske 3 katlı ve güvenilir

3-Her Türk vatandaşı ilgili site üzerinden maske talebinde bulunabilecek.

4-Lütfen maskeniz zaten size yetecek kadar varsa gereksiz maske başvurusunda bulunmayınız.

PTT MASKELERİ ÜCRETSİZ Mİ GÖNDERECEK?

Evet bu maske için haftada 1 defa hakkınız var ve maskeler ücretsiz kargo şeklinde adresinize kadar teslim edilecek.

BEN PTT YE BİZZAT GİDİP TESLİM ALABİLİR MİYİM?

Kesinlikle hayır.İnternet üzerinden başvuru yapıp,kapınıza kadar teslim ediyorlar.Zaten Birçok Ptt şubesi sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve yogunluktan dolayı kapatılmıştı.Kesinlikle PTT şubelerinden maske temini yok!

Ptt ücretsiz maske başvurusu nereden yapılır 2020

Başvurular sadece internet kanalı ile yapılmaktadır ve altını çizerek söylüyoruz hem kargo hem de maskeler ücretsizdir.

İşte ücretsiz maske temini için e-pttavm başvuru adresi için tıklayınız

İlgili sayfaya gittiğinizde sizden adres ve diğer bilgileriniz istenecektir.Bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekir.,İşte o sayfadaki istenen bilgiler:

Burada ilgili bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz ve Üyelik sözleşmesine tik koyunuz.Ayrıca ben robot değilim bölümüne de tik koymayı unutmayınız.İşlemleri tamamlandığında onay sayfası gelir ve bulunduğunuz il ya da ilçeye göre 3,4 içerisinde ücretsiz maskeleriniz evinize kadar teslim edilir.

İŞTE İLGİLİ AÇIKLAMA



Değerli Vatandaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı





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