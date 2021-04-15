Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde saat 20.30 sularında meydana gelen olayda iddialara göre, 3 yaşındaki oğlu K.M. ile birlikte Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek Parkı'nda bir müddet dolaşan H.M., çocuğu Dicle Nehri'ne attı. H.M, çocuğu nehre attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÇEVREDEKİLER NEHİRDEN ÇIKARDI

Çevredeki vatandaşların olayı görmesi ile birlikte olay yerine koşan birçok kişi küçük çocuğu kurtarmak için Dicle Nehri'ne girdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan K.M. olay yerinde bulunan ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, H.M. polisler tarafından gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan ve doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

CANİ BABA 20 GÜN ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Psikolojik sorunları olan H.M'nin yaklaşık 20 gün önce eşinden boşandığı ve yaklaşık olarak bir yıldan bu yana hastalığı nedeni ile ilaç kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı