psikiyatrist Suat Sabri Aslan Kayseri, Suat Sabri Aslan Kimdir?

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Malesef günümüzün vebası haline gelmiş olan psikolojik rahatsızlıklar,bir çok insanı derinden yaralıyor.Hastalığının farkında olmayıp da o hastalıkla yaşayan yüzbinlerce insanımız mevcut.Özellikle anksiyete,bibolar bozukluk, panik bozukluklar, panik atak rahatsızlığı ve toplumda en sık görülen depresyon insan hayatını çekilmez boyutlara taşıyor.Bir uzmana çekindiği için ya da hastalığının farkında olmadığı için gitmeyen kişi, bu hastalıklarla beraber yaşıyor malesef.

Ruh sağlığı uzmanı Suat Sabri Aslan Kimdir

İşte bu hastalıkların tedavisinde Kayseri'de büyük bir ilgi gören Uzman Dr. Suat Sabri Aslan'dan bahsetmek istiyorum.İlköğretim ve Lise yıllarını Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tamamlayan Suat Sabri Arslan başarılı eğitim hayatını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 yılında kazanarak eğitimini burada sürdürdü.1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı - Uzmanlık - eğitimini de başarı ile tamamlayan Aslan,şuanda kendi kliniğinde hastalarına yardımcı olabilmek için elinden gelenin fazlasını da yapmaya çalışıyor.

Yaklaşık 21 yıldır uzman psikiyatri olarak görev yapan Suat Sabri Aslan,yaklaşık 9 yıldır kendi özel kliniğinde hizmet veriyor.Geçmiyş yıllarda katıldığı özel bir televizyon programında,psikolojik rahatsızlıklarla ilgili oldukça doyurucu bilgiler vermişti.O programı youtube den izleyebilirsiniz.Özellikle Panik atak rahatsızlığı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Suat Sabri Aslan, panik bozukluk ile panik atağın birbirinden farklı olgular olduğu üzerinde durdu.Örneğin çocuğundan haber alamayan bir annenin panik olduğunu söylüyor ancak bu anne panik atak hastası değil, beklenti anksiyetesi olduğunu söyledi.Yani panik bozuklukla, panik atağın çok fazla karıştırıldığını ifade etti.

Gerçek bir panik atak hastasının, ayda birden fazla bu atağı en az 10 dk şeklinde yaşaması gerektiği dile getiren Suat Sabri Aslan,panik atak rahatsızlığı olan birinin özellikle kalp de ciddi şekilde çarptıntı, uyuşma, aklını kaybedeceği düşünceleri,öleceğini düşünmesi, nedeniz terleme durumlarla karşılaşabileceğine vurgu yaptı.

Halk arasında 120 yıldır bilinen panik bozukluğun pan kelimesinden geldiğini söyleyen Suat Sabri Aslan sözlerine şöyle devam etti "Bizim bahsettiğimiz panik bozukluk yüzyıllardır bilinen bir hastalık.Pan kelimesinden gelir ve pan kelimesi de mitolojide çok korkunç bir ses çıkaran bir Tanrının ismi.Bu sesi duyan tüm insanlar ve hayvanlar çok korkunç bir endişe duyuyorlar yani panik bozukluk kelimesi buradan geliyor" dedi.Panik bozukluk durumunun özellikle 1800 li yılların sonlarında savaşan askerlerde ortaya çıktığını söyleyen Suat Sabri Aslan,terleme,endişe,huzursuzluk gibi bulgularla ortaya çıkan bu rahatsızlığın tedavi edilmemesi durumunda,hastanın son derece sıkıntılı ve kalitesiz bir yaşamının olacağına işaret etti.

Psikiyatrist Suat Sabri Aslan Kayseri'de hizmet veriyor

Kayseri merkez de bulunan kliniğinde hastalarına hizmet veren Uzman Dr. Ruh sağlığı uzman Suat Sabri Aslan, Depresyon , Sınav Kaygısı , Uykusuzluk , Şizofreni , Psikiyatrik Bozukluk , Alkol Bağımlılığı , Çocuk Ve Ergen Psikolojisi , Panik Atak , Bipolar Bozukluk , Obsesif-Kompulsif Bozukluk , Sosyal Fobi , Travma Sonrası Stres Bozukluğu , Yaygın Anksiyete Bozukluğu gibi bilinen ve yaygın hastalıkların hem önlenmesinde hem de tedavi sürecinde bir doktor-hasta ilişkisini göz önünde bulundurarak çok iyi bir hizmet veriyor.

Suat Sabri Aslan Nerede?

Millet Cad. Efe Plaza No:202 Kat:2 Cumhuriyet Mah. Kayseri merkez de özel kliniğinde hizmet vermektedir.Herhangi bir özel ya da devlet hastanesinde hizmet vermemektedir.Psikolojik rahatsızlıklarınız için Suat Sabri Aslan ile görüşebilmeniz için mutlaka internet üzerinden online randevu almalısınız.Ya da +90 352 222 02 75 nolu telefonu arayarak da bizzat telefonda randevu alabilirsiniz.

Hem ilaçsız psikolojik terapi ile tedavi uygulayan doktor,ayrıca gerekli gördüğü durumlarda hastalara ilaç desteği ile de tedaviye başlayabiliyor

Suat Sabri Aslan hakkında internette olumsuz yoruma rastyalamıyorsunuz!

Hastaları tarafından övgü ile bahsedilen Suat Sabri Aslan hakkında olumsuz bir şeye rastgelemezsiniz.Hastalarının hemen hemen tamamı olumlu görüş bildiriyorlar.

İşte ilgili bir kaç yorum:

"Muhteşemdi.butun sorunlarimi ben anlatmadan tahmin etti gerçekten uzman.duzenli olarak gitmeyi ve hastaligimin tedavisini bulmayı amaç ediyorum "

" Herhalde kendisi bir hastanın başına gelebilecek en iyi doktor. Suat hocam Sağolsun bize bir abi gibi davranarak birçok sorumumuzu çözdü. Her zaman yanımızda olan her zaman sıkıntımızı dinleyip bize çözüm yolu gösteren bir hekim. Hayatım da böyle bir hekimle karşılaştığımız için çok şanslıyız. Teşekkürler değerli kıymetli hocam.. "

Günümüzün en önemli hastalıklarından olan psikolojik rahatsızlar üzerine başarılı çalışmaları olan Kayseri'li doktorumuz Suat Sabri Aslan'a çalışma hayatında başarılar dileriz.

NAZMİ YAKUT