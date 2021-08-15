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Provokatif videolar yayınlayan şüpheli tutuklandı

Provokatif videolar yayınlayan şüpheli tutuklandı Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Provokatif videolar yayınlayan şüpheli tutuklandı
15 Ağustos 2021 Pazar 21:56

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" şüphesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.M, dün Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı.

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