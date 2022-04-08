Prof. Dr. Vahit Kirişçi: Bizim aç kimsemiz yok, herkesin karnı tok

Kılıçdaroğlu'nun gıdada sorun yaşandığı gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yapma isteğini eleştiren Vahit Kirişçi, Türkiye'de aç, açıkta kimse olmadığını ve herkesin tok olduğunu söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirterek bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşımında randevu taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu konu hakkındaki tavrı, dün TRT'de verdiği özel röportajda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye soruldu.

Katıldığı programda Cengizhan Cevahiroğlu'nun sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, ülkede hiç kimsenin aç olmadığını söyledi.

"Bu ülkede aç, açıkta kimse yok"

"Bu ülkede aç, açıkta kimse yok. Bu ülkenin çocukları da dahil yediden yetmşe herkesi doyuran bir tarım sektörü var. Milletimiz hiçbr zaman iktidarımız döneminde kıtlıkla karşılaşmadı." diyen Vahit Kirişçi, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Gıda, siyasete malzeme edilebilecek bir durum değil"

"85 milyon nüfus, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil.

"Bu ülkenin üreticileri gece gündüz çalışıyor"

Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum. Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."