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Portekiz, 4 günlük çalışma düzenini deneyecek

Portekiz'de 40'a yakın şirket, gelecekteki 6 ay boyunca haftada dört günlük çalışma düzenini deneyecek. Bu uygulamayla Portekiz; İspanya, Belçika, İzlanda, Birleşik Krallık, Hollanda, İsveç, Almanya, Danimarka ve Finlandiya'nın ardından Avrupa'da 4 günlük çalışma sistemine geçen 10'uncu ülke oldu.

Portekiz, 4 günlük çalışma düzenini deneyecek
Kamusaati
Kamusaati
07 Haziran 2023 Çarşamba 00:48

Portekiz'de gelecekteki altı ay boyunca 40'a yakın şirket, haftada dört günlük çalışma düzenini deneyecek. Hükümetin mali desteğiyle başlatılan pilot uygulama ile şirketlerin deneyimleri izlenerek uygulamanın ekonomik, toplumsal ve çevresel etkileri değerlendirilecek.

Portekiz Çalışma, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, hayata geçirilecek pilot proje ile ülkesinin çalışma açısından geleceğe doğru önemli bir adım attığını söyledi. Godinho, "Bu, tarihsel olarak yüksek istihdam seviyeleri yaşayan ve yetenekleri cezbetmeye ve elde tutmaya hevesli bir ülkenin işgücü piyasasında uyguladığımız pek çok değişiklikten yalnızca birinin başlangıcı." diye konuştu.

Proje, Birbeck University of London'dan ekonomi doçenti Dr Pedro Gomes, Henley İş Okulu Stratejik İnsan Kaynakları Bölümü doçentlerinden ve aynı zamanda "Cuma Yeni Cumartesi" kitabının yazarı Dr. Rita Fontinha tarafından koordine ediliyor.

Koordinatörler Dr. Gomes ve Dr. Fontinha son 30 yılda kullanılan teknolojiden iletişim hızına, yapılan işlerden ömür uzunluğuna ve kadının toplumdaki yerine kadar birçok şeyin değiştiğini ancak işlerin organizasyonunun hala aynı şekilde yapıldığını vurguladı.

Koordinatörler "İnanıyoruz ki, 21. yüzyılda haftada dört gün çalışmak işlerin organizasyonu açısından daha verimli ve sürdürülebilir bir yol olacak ve işçilere, iş yerlerine ve ekonomiye daha fazla fayda sağlayacak." diyerek projenin arkasındaki felsefeyi açıkladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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