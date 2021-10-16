Pompa fiyatına yansıyacak... Motorine bir zam daha yolda!

Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını hızla artırıyor. Bugün litre fiyatı 41 kuruş daha zamlanan motorine, 18 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece 23 kuruş daha zam kararı alındı.

Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, zam pompa fiyatına yansıyacak. 14 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak şekilde toplamda 37 kuruş zamlanan benzine de zam olasılığı olduğu ancak net rakamın 18 Ekim Pazartesi günü belli olacağı öğrenildi.

Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlanmış durumda, bu nedenle zamların tamamı pompa fiyatına yansıyor.