POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı. Koşulları sağlayan 98 bin 175 aday sınava gitmeye hak kazandı.

Pomem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

98 BİN KİŞİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI

Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi. Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.