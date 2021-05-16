Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca uluslararası camianın İsrail'e pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini ifade etti.