evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0

Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin

Antalya'da sahilde ağaç gölgesinde uyuyakalan kadını polis ekipleri uyandırmak için uzun süre uğraştı. Polisle konuştuğu sırada bile uyuyan kadın, ceza yazılacağını düşünüp tepki gösterdi. Polislerin sığınma evine götürme teklifini kabul etmeyen kadın bölgeden ayrıldı.

Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin
16 Mayıs 2021 Pazar 19:52

Konyaaltı sahilinde öğlen saatlerinde yaşanan olayda, bir kadının ağaç gölgesinde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, isminin Hatice A. olduğu öğrenilen kadını uyandırmaya çalıştı.

YARIM SAATTE ANCA UYANDI

Kadın polis memurlarının seslenmesine tepki vermeyen kadın, ardından bir ara uyanıp, uykusuz olduğunu söyledi. Otururken bile uyuyakalan Hatice A., ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu kendine gelebildi.

Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin

"CEZA YAZARSAN İNSAN DEĞİLSİN"

Ekip otosuna götürüldüğü sırada kendisine ceza yazılacağını zanneden Hatice A., "Bayram bayram ceza yazarsan insan değilsin" diyerek ekiplere tepki gösterdi. Kimlik bilgileri sorgulanıp herhangi bir adres kaydı bulunmadığı öğrenilen Hatice A., polis ekiplerinin sığınma evine götürme ve yardım teklifini geri çevirdi. Cezai işlem uygulanmayan Hatice A., ardından bölgeden uzaklaştı.

Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber