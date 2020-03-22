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Polis ve Jandarma Ekipleri 65 Yaş Üzeri Sokağa Çıkma Yasağı Sebebiyle Vatandaşları Uyarmaya Devam Ediyor...

Kayseri İncesu'da ve Diğer il ve ilçelerde Korona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde gece yarısından itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma sınırlandırması getirmişti. Yurdun Bir çok il ve ilçesinde bu yasak çoğu kişi tarafından duyulmamış olsa ki 65 yaş üzeri vatandaşlar bugünde sokaklardaydı. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirleri halk tebliğ için İl ve İlçelerde polis ve jandarma ekipleri halkı uyarma devam ediyor.

Polis ve Jandarma Ekipleri 65 Yaş Üzeri Sokağa Çıkma Yasağı Sebebiyle Vatandaşları Uyarmaya Devam Ediyor...
22 Mart 2020 Pazar 16:09

Polis ve Jandarma Ekipleri 65 Yaş Üzeri Sokağa Çıkma Yasağı Sebebiyle Vatandaşları Uyarmaya Devam Ediyor...

Kayseri İncesu'da ve Diğer il ve ilçelerde Korona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde gece yarısından itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma sınırlandırması getirmişti. Yurdun Bir çok il ve ilçesinde bu yasak çoğu kişi tarafından duyulmamış olsa ki 65 yaş üzeri vatandaşlar bugünde sokaklardaydı. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirleri halk tebliğ için İl ve İlçelerde polis ve jandarma ekipleri halkı uyarma devam ediyor.

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Korona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde gece yarısından itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma sınırlandırması getirmişti. Yurdun Bir çok il ve ilçesinde bu yasak çoğu kişi tarafından duyulmamış olsa ki 65 yaş üzeri vatandaşlar bugünde sokaklardaydı. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirleri halk tebliğ için İl ve İlçelerde polis ve jandarma ekipleri halkı uyarma devam ediyor.

Yasağa Uymayan vatandaşlar için Önce para cezası uygulanacak ardından yasaklara uymamaya devam eden vatandaşlar göz altına alınarak tutuklanacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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