Plajı birbirine kattılar! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü

Muğla'da sabahın erken saatlerinde sahilde oturan 4 kişilik arkadaş grubundaki bir erkek ile kadın arasında tartışma yaşandı. Öfkeli kadın, erkeğe "İçeceksen adam gibi iç" diyerek bağırıp tekme ve yumruklarla saldırdı. Etrafına hakaretler savurup sinir krizi geçiren erkek ise sinirini plastik dubalardan çıkardı. Bir süre sonra arkadaşları tarafından sakinleştirilen ikili hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında bugün saat 06.00 sıralarında, birlikte oturan 2'si kadın 4 arkadaştan kadın, karşısındaki erkeğe, "İçeceksen adam gibi iç" diye bağırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. ÜZERİNE YÜRÜYEN ERKEĞE TEKME TOKAT SALDIRDI Birbirlerine küfredip, hakaretler yağdıran tarafları arkadaşları sakinleştirmek istedi. Ancak, ''Defol git'' diye bağıran kadın, üzerine yürüyen erkeğe tokat ve yumruk atıp, tekmeyle karşılık verdi. ERKEK, SİNİRİNİ PLASTİK DUBALARDAN ÇIKARDI Neye uğradığını şaşıran erkek ise sinirini çevredeki hasır şemsiyeler ve plastik dubalara vurup, hasar vererek çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ÇÖPLERİNİ BIRAKIP HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UZAKLAŞTILAR Bu arada çıktıkları sahil yolunda da kavga etmeyi sürdüren taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştı. Aldığı darbeler nedeniyle adamın yüzünde şişlik oluşurken, kadının ise sadece saçlarının dağıldığı görüldü. Yaşanan o anlar saniye saniye görüntülendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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