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PKK terör örgütü Gaziantep'e roketle saldırdı

YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

PKK terör örgütü Gaziantep'e roketle saldırdı
Kamusaati
Kamusaati
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:37

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca roketli saldırı gerçekleştirildi.

5 roketin, Kobani'nin iç kesimlerinden ateşlendiği belirtildi.

Roketlerden biri sınıra yakın bölgede bulunan Kocatepe İlköğretim Okulu'na, biri ise seyir halinde bulunan bir tıra isabet ederken, diğerleri ise boş yol, arazi, ev ve bahçelere isabet etti.

Terör saldırısı alarmı sonrasında, bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi.

İlk bilgilere göre saldırıda yaralıların bulunduğu, bir öğretmen ve bir öğrencinin durumunun ağır olduğu aktarılırken, Gaziantep Valisi'nden açıklama geldi.

2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaşanan terör saldırısına ilişkin ölü ve yaralı sayısını bildirdi.

Davut Gül, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır." şeklinde aktardı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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