PKK'nın para kasasına darbe! Tam 5 TON uyuşturucu 14 milyon kök kenevir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dev operasyonun detaylarını paylaştı. Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
PKK'nın en önemli para kaynaklarından birisi olan uyuşturucu ticaretine Türk güvenlik güçleri tarafından ağır bir darbe daha vuruldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.
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