sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
1
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0

PKK'dan TSK itirafı: Saldırılar çok ağır Mehmetçik'in operasyonlarından dert yanan Kandil'in elebaşları, örgütün zor zamanlar geçirdiğini bildiriyor.

PKK'dan TSK itirafı: Saldırılar çok ağır Mehmetçik'in operasyonlarından dert yanan Kandil'in elebaşları, örgütün zor zamanlar geçirdiğini bildiriyor.

PKK'dan TSK itirafı: Saldırılar çok ağır Mehmetçik'in operasyonlarından dert yanan Kandil'in elebaşları, örgütün zor zamanlar geçirdiğini bildiriyor.
05 Ocak 2022 Çarşamba 11:26

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Özellikle terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar, örgütün dağılma sürecini başlattı.

Operasyonlarla köşeye sıkışan ve ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından ise  hezimet itirafları geliyor.

"AÇIK AÇIK SÖYLÜYORLARDI..."

Son olarak PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Mehmetçik'in kendilerine karşı başarılı operasyonlarına değinerek şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.