PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek: HDP'nin tutumu seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Kandil'deki büyükbaş teröristlerden biri olan Bese Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrı yaptı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta tarihin ne önemli kararını vermeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Aylar öncesinden oluşan ittifaklar, son günlere doğru bir kez daha şekillenmeye başladı.

Öte yandan adaylık süreci için 100 bin imza toplama tarihi de dün sona erdi.

Bu kapsamda pusulada yer alacak isimler netleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olan isimler olarak açıklandı.

Muhalefet cephesinde CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları bölmesi yönünde büyük bir korku yaşanırken, Kılıçdaroğlu çareyi HDP ile görüşmekte buldu.

HDP'den destek

6'lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.

Görüşmeden 2 gün sonra HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na yeşil ışığı yakmış oldu.

"Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir"

Son olarak CHP Lideri'ne bir destek de PKK elebaşı Bese Hozat'tan geldi. Terör örgütünün kanalında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yapan Hozat, şu ifadeleri kullandı:

HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur.

"Eylemsizlik kararımız seçim boyunca sürecek"

Terör örgütü, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi saldırılarına ara vermişti.

Seçim sürecinde de eylemde bulunmayacaklarını belirten terörist Hozat, sözlerine şöyle devam etti: