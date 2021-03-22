Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak yatak odası sırları: Cinsel ilişki bekleyen bir adam var

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan ve yaptığı her açıklama dikkat çeken Pınar Altuğ, özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, yatak odası sırlarını paylaştı. Altuğ, "Bir tarafta senden meme bekleyen bir bebek var, diğer tarafta senden cinsel ilişki bekleyen bir adam var" dedi.
Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazınan ve kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu olan Pınar Altuğ, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye içini döktü.
46 yaşındaki başarılı oyuncu Pınar Altuğ, yatak odası sırları, cinsel ilişki hayatına dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan bazı satır başları...
'40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?'
"O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de."
'Cinsel ilişki, hayatında nerede?'
"Cinsel ilişki önemlidir. Çünkü o olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı."
'15 senedir berabersiniz. 13 senedir evlisiniz. Mutlu birlikteliğin sırrı ne?'
"Bütünü hiç bozmamak; sevgi, saygı, arkadaşlık, güven ve cinsel ilişki… Bir de sonra altın top geliyor… Çocuğunuz oluyor ve her şey daha güzel oluyor."
'Uzun evliliklerinde sonunda aşk da cinsel ilişki de biter, ilişki dostluğa döner derler. Doğru mu?'
"Yok, bizde tutku sönmedi. Ama bebek dünyaya geldiğinde, ilk iki sene evlilik darbe yiyor."
'Neden?'
"Bir tarafta senden meme, pışpış bekleyen bir bebek var, diğer tarafta senden cinsel ilişki bekleyen bir adam var. Ben özbakımından vazgeçen bir kadın olmadım, yine de insansın, gücün yetmiyor. Ama bebeğin sorunları ortadan kalkıp daha düzene girmiş bir hayat başladığında, eğer kocanı da seviyorsan, yine onun kollarında, koynundasın."