esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0

Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraflar Hadise'ye benzetilen Pınar Altuğ'dan bu sefer minili poz geldi. Güzel oyuncunun mini şortuyla verdiği poz nefes kesti.

Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
26 Mayıs 2021 Çarşamba 22:37

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle Türk televizyon tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

YENİ POZUNU PAYLAŞTI

Son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar şarkıcı Hadise'ye benzetilen Pınar Altuğ'dan yeni pozlar geldi. Bu kez mini şortuyla objektif karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaşan Altuğ'un yaşına rağmen fiziğini koruması dikkat çekti.

Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

SÜREKLİ MİNİ GİYMESİ SORULDU

Geçtiğimiz günlerde sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili konuşan Altuğ, "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Pınar Altuğ'un minili pozu:

Son pozları Hadise'ye benzetilmişti! Pınar Altuğ'dan bu sefer minili paylaşım

 

Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

- Barış Yahya Çinçin

Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber