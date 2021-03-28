Piknikçiler, Belgrad Ormanı’nda 10 ton çöp bıraktı

Konteyner gemisi Evergreen'in Süveyş Kanalı'nda karaya oturması ile başlayan kriz derinleşirken, dünya ticaretine ağır darbe vuran kazanın yarattığı günlük zarar 9,6 milyar dolara kadar yükseldi. Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizden sonra Çin'i Londra'ya bağlayan en güvenli rotanın, merkezinde Türkiye'nin bulunduğu Tarihî İpek Yolu olduğu bir defa daha ortaya çıktı. Bir konteyner Süveyş üzerinden Avrupa'ya 20 bin kilometre yol alarak 45-60 günde, Türkiye üzerinden ise 10-15 günde ulaşıyor.