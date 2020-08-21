Photoshop, üzerinde oynanmış, sahte fotoğrafları yakalayacak

Sosyal medyada pek çok fotoğraf dolaşıyor; ancak bu fotoğrafların kimisi gerçeği yansıtmıyor ve üzerinde oynandığı için büyük sorunlara yol açabiliyor. Adobe ise Photoshop'a ekleyeceği bir özellik sayesinde üzerinde oynanmış, sahte fotoğrafları hızlıca tespit edebilecek.

Hepimiz sosyal medyada pek çok fotoğrafla karşılaşıyoruz. Karşımıza çıkan her fotoğraf gerçek olmayabiliyor. Photoshop'a eklenecek yeni özellik ile sahte fotoğraflar kolayca ayırt edilebilecek.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Content Authenticity Initiative çatısı altında bir süredir çalışma yürüten ve internet üzerinde yayılan sahte fotoğrafları azaltmayı amaçlayan Adobe, bu kapsamda önemli bir adım atıyor. Şirket, kriptografi sistemini kullanarak gerçek fotoğrafı sahtesinden ayırmak niyetinde.



Photoshop, kullanıcıların hazırladığı görüntülere etiketler koyacak. Bu etiketler fotoğrafların asıl kaynağı hakkında bilgi sunarken, kullanıcıya herhangi bir görüntünün orijinal fotoğrafçısının kim olduğu, çekim yeri ve zamanı paylaşılaşacak.



Ayrıca bu detaylar fotoğrafların özgünlüğünü kanıtlamak için kriptografik olarak imzalanacak.



Adobe'un bu tutumuna sıcak baktığı bilinen Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının da şirketin bu çalışmalarına destek vemesi bekleniyor. Diğer yandan kamera üreticileri ve yazılım uzmanlarının da birlikte hareket etmesiyle sahte fotoğrafların önüne geçilebilir.

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