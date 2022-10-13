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Pfizer yetkilisinin "Korona aşıları test edilmeden piyasaya sürüldü" itirafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşılarının güvenliği uzun süredir tartışma konusu olurken, Avrupa Parlamentosu'nda ilaç firmalarıyla yapılan bir oturuma katılan Pfizer yetkilisinin aşı itirafı dünyayı resmen ayağa kaldırdı. Koronavirüs aşılarının yeterince test edilmeden piyasaya sürüldüğünü ifade eden yetkilinin açıklaması sonrasında çok sayıda kullanıcı özellikle Twitter üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Pfizer yetkilisinin "Korona aşıları test edilmeden piyasaya sürüldü" itirafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kamusaati
Kamusaati
13 Ekim 2022 Perşembe 10:21

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) dün Avrupa'da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin CEO'su ve yetkilisinin de katılımıyla ilaç şirketleri oturumları yapıldı. İlaç şirketleri, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından sorgulanırken oturuma katılan Pfizer yetkililerinden birinin koronavirüs aşılarıyla ilgili itirafı ise gündeme adeta damga vurdu.

Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, Pfizer yetkilisine "Pfizer'ın kovid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü? sorusunu sordu. Hollandalı vekil "Ve çok net bir cevap talep ediyorum: evet ya da hayır. Teşekkürler" diyerek kritik soruya net bir cevap istedi.

Kritik soruya herkesi şoke eden bir itirafta bulunarak cevap veren Pfizer yetkilisi, testlerin yapılmadığını söyledi; "Aşılar piyasaya sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır. Bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyordu."

Pfizer yetkilisinin bu itirafı dünyayı ayağa kaldırırken, aşı karşıtları ve aşıların güvenilirliğinden kaygılı çok sayıda kişi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla açıklamaya tepki gösterdi. Mesaj yağmuru sonrası #pfizer etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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