Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının İsrail'e sevkiyatı yapıldı

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği ilk parti aşının, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bu sabah ulaştığı açıklandı.

İsrail hükümeti, koronavirüse karşı yüzde 90 oranında başarılı aşı geliştirdiklerini açıklayan Pfizer ve BionTech firmalarından aşı satın aldı.

AŞILAR GÖNDERİLDİ

İsrail ile 8 milyon doz için anlaşan firmalar, Türk doktorların geliştirdiği aşıları başkent Tel Aviv'e gönderdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, uçağın karşılanması törenine katıldı.

"KORONAVİRÜS AŞISINA GÜVENİYORUM"

Netanyahu, “Benim için en önemli olan İsrail’in aşı alması. Koronavirüs aşısına güveniyorum. İsrail’de aşılanacak ilk kişilerden biri olacağım. İsrail yeterince aşı alacak.“ dedi.

8 milyon nüfusu olan İsrail'de ilk aşı 20 Aralık'ta yapılacak.

TÜRKİYE'YE SATMADILAR

Çin'den 50 milyon doz aşı alındığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'nin aynı firmadan 1 milyon doz aşı aldığını ve daha fazlasını satmadıklarını açıklamıştı.