Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı, tartışması büyüyor

Tartışma yaratan Petshopların Kasaplar Odası'na bağlanma kararı hakkında İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Kurumsal olarak farklı odalara dağıtım yapılacak." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıklamıştı.

"Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak"

Yardımcı konu hakkında, "Yeni sistemde petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Yardımcı'nın bu açıklamaları tartışmalara neden olmuş tepkileri üzerine çekmişti.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da kararla şunları söyledi:

"Bundan önce çiçekçiler alt grubuna üyelerdi"

"Aslında bütün meslek birimlerinin alt grupları var. Bunlar içerisinde kendi çalışma alanlarına göre yakın olan meslekler oraya üye olurlar. Burada da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin kendi iç düzenlemesi bu. Burada tam olarak söz konusu olan, Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Sanatkarları Birliği'nin alt birimi. Daha öncesinde petshoplar farklı gruplara üye olabiliyorlardı. Mesela bundan önce çiçekçiler alt grubuna üyelerdi, şimdi de bir kısmını Kasaplar Odası'na bağlamışlar. Ama sadece Kasaplar Odası değil. Kulağa çok uygun gelmiyor ama yine de hayvan sağlığı ile ilgili önemli ürünler satılıyor burada. O yüzden daha uygun alt gruplara üye yapılabilir. İşleyişinde, ruhsatlanmasında, denetlenmesinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yine Tarım Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlükleri tarafından çalışma izni verilecek.

"O zaman da bütün canlılar çiçek miydi?" Denetimler yine aynı şekilde yapılacak. Ayrıca Veteriner hekimlik hizmeti varsa yine Veteriner Hekimler Odalarına bağlı Veteriner hekimler tarafından bu denetimler yapılacak. İşlem açısından herhangi bir değişiklik yok. Bu yeni bir karar, Kasaplar Odası buna yeni dahil edildi. Kendilerinden aldığım bilgilere göre, kurumsal olarak farklı odalara dağıtım yapılacak. 'Ticari açıdan bu uygun görülmüş' deniliyor ama daha önce de çiçekçiler alt grubuna üyelerdi. O zaman da bütün canlılar çiçek miydi? Anlamsız bir şey. Veterinerler Odası açısından herhangi bir değişiklik yok. Yine varsa bizim alanımıza giren çalışmalarda görevimizi yapacağız."

Profesyonel Evcil Hayvan Ticareti İle Uğraşanlar Derneği Başkanı Misak Kehyeoğlu ise eskiden beri petshop sahiplerinin farklı odalara üye olduğunu belirterek,

"Ankara'da Manavlar Odası'na üye olan 200 tane petshop sahibi var"

"Mevzuatta böyle bir yetki yok. Ben kanuni haklarım saklı kalmak kaydıyla cevap veriyorum. Eskiden beri bizim bütün arkadaşlarımız bütün odalara yayılmış durumda. Odamız olmadığı için Manavlar Odası, Kasaplar Odası'na üye oldular. Bütün odalarda bizim üyelerimiz var. Ankara'da Manavlar Odası Başkanı Atilla Süslü'ye üye olan 200 tane petshop sahibi var. Kasaplar Odası'nın özelliği ne, eğer mevzuatta varsa bize bildirsinler" dedi.