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Petrolde İstanbul etkisi! Motorine indirim geliyor!

rent petrol fiyatlarında geri çekilmenin görülmesinin ardından, motorin ve benzin fiyatları başta olmak üzere akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından motorin fiyatı için indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarında gerilemede, Rusya Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağı konusunda mutabık kalınması ve gelen iyimser mesajlar etkili oldu.

Petrolde İstanbul etkisi! Motorine indirim geliyor!
Ömer
Ömer
29 Mart 2022 Salı 11:36

Rusya Ukrayna krizi tarafında müzakere mesajlarının güçlenmesi sonrası petrol fiyatları geriledi. Bununla beraber motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisi oluştu.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin fiyatları için indirim yapılması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin için 1.55 TL indirim bekleniyor. Aynı tarihde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülürken, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel benzin tarafında da indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARI İSTANBUL HABERİ İLE GERİLEDİ

Rusya Ukrayna krizi için müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacağı konusunda mutabık kalınması sonrası barış umutları yeşerdi. Bununla beraber geçtiğimiz hafta 123 dolara yükselen petrol fiyatları 110 doların altına sarktı.

ÇİN'DE ALINAN KAPANMA TEDBİRLERİ BİR DİĞER ETMEN OLDU

Öte yandan Çin'de artan Covid-19 vaka sayıları sonrası hükümetin 'Vaka sayılarını sıfırlama' politikası doğrultusunda hareket ederek yeni kapanma tedbirlerini devreye alması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer etmen oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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