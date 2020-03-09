Petrol Varil fiyatında yüzde 30'luk düşüş Yaşandı Pompalara Neden Yansımıyor?

Suudi Arabistan ve Rusya, petrol üretimi konusunda anlaşmazlığa düşünce bu durum fiyatlara yansıdı. Riyad, geçtiğimiz cuma günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin bir araya geldiği zirvede, Rusya ile anlaşma sağlayamadı. Bunun Üzerine hızla değer kaybeden Brent Petrolün Varil Fiyatı yaklaşık 57 dolardan 31 dolara kadar düştü.

VARİLİ 31.7 DOLARA DÜŞTÜ

Üretimi artıracağı iddia edilen Suudi Arabistan, diğer taraftan petrol ihracatında fiyat indirimi kararı alarak fiyatların aniden düşmesine neden oldu. Rusya ile anlaşmanın sağlanamadığı cuma günü 45 dola kadar düşen brent petrolün varil fiyatı Bugün tarihi bir değer kaybına uğrayarak Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 azalarak 31.7 dolara kadar ciddi bir düşüş yaşandı.

Uzmanlar, yaşananlar için "Petrol üreticisi ülkeler arasında fiyat savaşı başladı." şeklinde yorumlar yapmaya ve bu düşüşün neden fiyatlara yansımadığı konusunda yorumlar yapmaya devam ediyor.

09.03.2020 saat 17.20 itibari ile fiyatlar şu şekilde oldu:

Peki Bu durum Ülkemize ve diğer petrol üreten ülkelere yansıması nasıl olacak diye açıklanacak olursa Brent petrol fiyatlarındaki düşüşten en çok etkilenecek ülke ise Petrol üretimine bağımlı olan Rusya şuan ülkede bir anda gündem olann bu durumda Ruslar Çok Ciddi ekonomik sıkıntılara girecek ve halk şimdiden endişeye kapıldı.

Peki Ülkemiz nasıl etkilecenecek diye bakacak olursak Petrol fiyatlarındaki düşüşün, Türkiye ekonomisine yansıması pozitif yönde olacak. Türkiye, petrol fiyatlarındaki düşüşten her zaman yarar gören bir ülke olmasının sebebi petrol almaya bağımlı petrol ithal eden bir ülke halinde olmamız.

bu kapsamda petrol fiyatlarındaki düşüşten petrol ihraç eden ülkeler zararlı petrol ithal eden ülkeler ise karlı çıkacak. bir çok ülkeden akar yakıt fiyatlarında indirim haberleri gelmeye başladı. Ülkemizde de petrol fiyatlarının bu gece yarısından itibaren düşmesi bekleniyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada petrol fiyatları bu şekilde devam ederse ülkemizde ve dünyada petrol akaryakıt fiyatları son 16 yılın en düşük seviyesine inmesi beklenmektedir.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©