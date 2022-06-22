Petrol sert düştü! Benzinde az da olsa ilk indirim haberi geldi! Motorin fiyatları ise…

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve dolar kurundaki zayıf görünüm 30 lirayı aşan motorin ve bezin fiyatlarında indirimin önünü açtı. Peki, Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan petrol sert düşüş yaşadı. Diğer belirleyici unsur olan dolar/TL kurundaki sakin seyir ise milyonlarca araç sahibinde indirim beklentisi oluşturdu. Resesyon yorumları yatırımcıların ekonomik aktivite ile ilgili endişelerini körüklemeye devam ederken, petrol fiyatları üzerinde de baskı yarattı. ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 5'ü aşan düşüş kaydedildi. ABD ham petrolü 103 doları görürken, Brent petrol de 108 dolar seviyesine kadar geriledi.

ABD BENZİN FİYATLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ABD'de benzin fiyatları siyasetin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar Başkan Biden'ın gün içinde Kongre'ye benzinde geçici bir vergi muafiyeti sağlanması çağrısında bulunacağını belirtti.

BENZİNE 25 KURUŞ İNDİRİM

NTV'de yer alan habere göre, 23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 HAZİRAN ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Motorin: 29,99 TL

Benzin: 27,49 TL

LPG: 12,41 TL

ANKARA

Motorin: 30,04 TL

Benzin: 27,62 TL

LPG: 12,31 TL

İZMİR

Motorin: 30,05 TL

Benzin: 27,61 TL

LPG: 12,04 TL