Petrol Fiyatlarının Düşmesi Sonrası Türkiye'de Akaryakıta İndirim

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması nedeniyle fiyatlar, geçen hafta cuma günün beri düşmekte ve brent petrolün ham petrolün varili yüzde 30 değer kaybederek son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Dün yaptığımız haberde de belittiğimiz üzere Petrol Fiyatları neredeyse yarı fiyaına düşmesine rağmen herhangi bir indirim açıklanmamıştı.

Ve Bugün yaptığımız haber ses getirdi pertol fiyatında en ufak yükseliş olsa bile gece yarısından itibaren zam yapan fiyat düzenleme kuruluşlarının sessiz kalmsı sonrası yine Devreye Başkan Erdoğan Girdi ve Bu gece yarısından itibaren benzin ve mazot fiyatlarına yaklaşık 60 - 70 kuruş arası indrim geleceğini açıkladı.

Erdoğan, "Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme, şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdam için de hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." ifadelerini kullandı.

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