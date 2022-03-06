0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2

PETA'dan Ukrayna'ya hayvan maması yardımı

Uluslararası hayvan hakları kuruluşu PETA, Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedi ve köpekler için mama yardımında bulundu.

PETA'dan Ukrayna'ya hayvan maması yardımı
Ömer
Ömer
06 Mart 2022 Pazar 12:53

Rusya'nın Ukrayna'da yönelik askeri harekatı 11. gününde.

Savaşta 1.5 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü.

Bir yandan sivil kayıplar yer yer artarken, bir yandan da tahliyelerin yeniden başlatılması için müzakereler devam ediyor.

AVRUPALI HAYVANSEVERLER 20 TON MAMA GÖNDERDİ

Savaştan etkilenen sivillere yapılan yardımların yanında, sokak hayvanları için de harekete geçildi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde organize olan PETA üyeleri, toplamda 20 ton kadar mamayı Ukrayna’ya gönderdi.

SOKAKTAKİ KEDİ VE KÖPEKLERİ KURTARDILAR

Bunun yanında Lviv kentindeki sokak hayvanları, Almanya’dan gelen PETA gönüllüleri tarafından alınarak güvenli gölgelere götürüldü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Zincir marketler yağ stoklamaya devam ediyor!! Diğer Belediyer neden baskın yapmayıp UYUYOR?
Zincir marketler yağ stoklamaya devam ediyor!! Diğer Belediyer neden baskın yapmayıp UYUYOR?
0
Rusya'nın Çıkardığı Yalan Haber Yasası Batılı medya kuruluşlarını Kaçırdı
Rusya'nın Çıkardığı Yalan Haber Yasası Batılı medya kuruluşlarını Kaçırdı
0
Ayçiçek yağı stoku varmı?, Yağ fiyatları neden yükseldi? Fiyatlar daha da Yükselecek mi?
Ayçiçek yağı stoku varmı?, Yağ fiyatları neden yükseldi? Fiyatlar daha da Yükselecek mi?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.