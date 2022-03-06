PETA'dan Ukrayna'ya hayvan maması yardımı

Uluslararası hayvan hakları kuruluşu PETA, Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedi ve köpekler için mama yardımında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da yönelik askeri harekatı 11. gününde.

Savaşta 1.5 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü.

Bir yandan sivil kayıplar yer yer artarken, bir yandan da tahliyelerin yeniden başlatılması için müzakereler devam ediyor.

AVRUPALI HAYVANSEVERLER 20 TON MAMA GÖNDERDİ

Savaştan etkilenen sivillere yapılan yardımların yanında, sokak hayvanları için de harekete geçildi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde organize olan PETA üyeleri, toplamda 20 ton kadar mamayı Ukrayna’ya gönderdi.

SOKAKTAKİ KEDİ VE KÖPEKLERİ KURTARDILAR

Bunun yanında Lviv kentindeki sokak hayvanları, Almanya’dan gelen PETA gönüllüleri tarafından alınarak güvenli gölgelere götürüldü.