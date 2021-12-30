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Pervin Buldan, mahkemede hakime parmak salladı

Deniz Poyraz'ın ölümüne ilişkin görülen davada katil zanlısına hakim tarafından soru sorulma biçimine sinirlenen Pervin Buldan, hakime parmağını sallayarak bağırdı. Hakkında soruşturma başlatıldı.

Pervin Buldan, mahkemede hakime parmak salladı
30 Aralık 2021 Perşembe 11:00

17 Haziran'da, İzmir'in Çankaya semtinde bulunan bir iş hanının 2'inci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda saldırı gerçekleşti.

HDP binasına giden eski sağlık çalışanı Onur Gencer, parti binasında çay servisi yapan annesinin rahatsızlığı nedeniyle 1 günlüğüne binada görev alan Deniz Poyraz'ı öldürdü.

Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklu yargılanan Onur Gencer, bugün hakim karşısına çıktı.

HAKİME SESİNİ YÜKSELTTİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, katıldığı mahkemede hakime sesini yükseltmesi dikkat çekti.

Hakime parmak sallayarak bağıran Pervin Buldan, hakimin katil zanlısı Onur Gencer'e soru sorma biçimine sinirlendiğini söyledi.

"BUNA KATİL GİBİ DAVRANIN"

Buldan'ın sesini yükselterek kullandığı, "Bu kadar sakin soru soramazsınız. Buna katil gibi davranın. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı." sözleri, yanındakiler tarafından alkışlandı.

Görüntüler, HDP'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pervin Buldan hakkında soruşturm başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada "29.12.2021 tarihinde İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili P.B. hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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