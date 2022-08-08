Gençlerin işsiz, geçimin zor olduğu bir dönemde olunduğunu dile getiren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Perihan Savaş, “Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor” dedi.

Türkiye’nin önemli aktrislerinden biri olan Perihan Savaş, Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’ndeydi.

Burada mikrofon uzatılan Savaş, adeta içini döktü.

Hayat pahalılığı ve gençlerden bahseden Savaş, “Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor.” dedi.

“Gençler iş bulamıyorlar, hepsi sokaktalar”

ANKA’ya konuşan usta oyuncu, “Çok, çok rahatsız. Bir kere ekonomik zorluklar, pahalılık, insanların geçinememesi, insanların çok zor şartlar altında birkaç işte birden çalışmaya çalışması... O da mümkün olmuyor. Gençlerin durumları, üniversiteyi bitiren gençler iş bulamıyorlar. Hepsi sokaktalar, hepsi bir iş arıyor.” diye konuştu.

“Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor, biz Türk’üz”

Yoğun göç alan ülkelerin başında gelen Türkiye’nin yabancılaşmaya başladığını dile getiren Savaş, şöyle devam etti:

“Yani bunlar tabii ki hiç hoşuma gitmiyor. Çok yabancılaşmaya başladık artık. İçimizde çok yabancılar olmaya başladı. Bu Arapça yazılar hiç hoşuma gitmiyor. Burası Türkiye biz Türk’üz. Bunlar hoşuma gitmiyor yani gitmeyen bir sürü şey var.”