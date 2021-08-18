Penceredeki karga, evin içindeki korkunç gerçeği ortaya çıkardı

İngiltere'de 76 yaşındaki Pauline Blake isimli kadın, çok nadir gördüğü 74 yaşındaki komşusu John Noble'nin evinde mahsur kalan kargayı ve komşusunun bahçesinde bulunan otomobilin üzerinden bir ağaç yeşerdiğini görünce endişeye kapıldı. Endişeli komşu kapıyı çalmasına rağmen evden ses gelmeyince polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Harabeye dönmüş eve giren yetkililer, yaşlı adamın mumyalanmış cesediyle karşılaştı.
Sağlık ekipleri kapıyı çalmalarına rağmen evden ses gelmeyince polis ekipleri kapıyı kırdı. İçeri giren yetkililer 74 yaşındaki adamın mumyalanmış cesedini kanepenin üzerinde buldu.
Dokuz yıllık komşusunun nadiren dışarı çıktığını söyleyen Pauline, komşusunun evinin çok bakımsız olduğunu, evin üst odasında bulunan pencereden kargayı görünce kapıyı çaldığını fakat cevap almadığını, günlerce kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca polise haber verdiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma açılırken, polis yetkilileri Noble'nin cesedini kanepe üzerinde mumyalanmış şekilde bulduklarını, evinin ön kapısını kimsenin içeri girmemesi için geniş bir direkle kapatıldığını söyledi.
Bir polis memuru Noble'nin evine girdiklerinde evin çöp eve dönüştüğünü, etrafta içinde idrar bulunan bira şişesi gördüklerini ifade etti. Noble'nin kardeşi Roy, abisinin 30 yıl önce eşinden ayrıldığını, ayrılık sonrası içine kapandığını ve hiç kimse ile konuşmadığını insanlardan tamamen uzaklaştığını söyledi.
Noble'nin oğlu Gary ise babasını 29 yıldır görmediğini, alkol bağımlısı olan babasının ruhsal sorunlar yaşadığını bu nedenle insanlar ile olan irtibatını kestiğini söyledi. Ceset aşırı derecede çürüdüğü için Noble'nin kesin ölüm nedeni açıklanamadı.