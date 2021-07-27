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Pençe Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu
27 Temmuz 2021 Salı 23:36

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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