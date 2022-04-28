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Pegasus, Kadir gecesi alkol alemine sessiz

Alkol sofrasında Kadir gecesiyle dalga geçen Pegasus çalışanlarıyla ilgili şirketten hiçbir açıklama geldi. Çalışanlar, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Pegasus, Kadir gecesi alkol alemine sessiz
Kamusaati
Kamusaati
28 Nisan 2022 Perşembe 18:36

Türkiye genelinde tüm Müslümanlar Kadir gecesini camilerde ibadet ile geçirirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf infiale neden oldu.

Pegasus çalışanları alkol masasında çekilen fotoğraflarını "Kadir gecesi özel" notuyla paylaştı.

Kadir gecesiyle dalga geçen Pegasus çalışanlarına büyük tepki var.

Pegasus'a boykot başladı

Sosyal medyada organize olan bazı kullanıcılar, Pegasus'u boykot etme kararı aldı.

Saatlerdir açıklama yok

Pegasus yönetimi ise tepkilere karşı sessiz. Şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fotoğraf karesinde yer alan Pegasus çalışanları sosyal medya hesaplarını kapattı.

Şirketin konuyla ilgili sessiz kalması, bazı sosyal medya kullanıcılarına "Demek Pegasus bu görüntüyü onaylıyor." yorumunu yaptırdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Pegasus çalışanları Kadir gecesinde alkollü alem yaptı
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