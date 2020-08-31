11
0
0
0
0
0
0
0

Pandemi döneminde en başarılı iller anketi!

Ünlü anket şirketi SONAR Araştırma, Büyükşehir olmayan il belediye başkanları ve İstanbul dışındaki ilçelerde koronavirüs pandemisi döneminde başarılı olan belediye başkanları anketini yayınladı. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Pandemi döneminde en başarılı iller anketi!
31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:14

Pandemi döneminde en başarılı iller anketi!

Ünlü anket şirketi SONAR Araştırma, Büyükşehir olmayan il belediye başkanları ve İstanbul dışındaki ilçelerde koronavirüs pandemisi döneminde başarılı olan belediye başkanları anketini yayınladı. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

1 / 7
Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, salgın döneminde başarılı belediye başkanlarını belirlemek için kamuoyunun nabzını tuttu. SONAR, yaptığı pandemi döneminde en başarılı belediye başkanı anketinin sonuçlarını yayınladı. Anket büyükşehir olmayan 51 ildeki belediye başkanları ile İstanbul dışındaki 137 ilçelerde yapıldı. Kendi seçmenlerine yöneltilen sorular eşliğinde başarılı ilk 15 ve ilk 10 belediye başkanlarının listesi belirlendi.

2 / 7Başarılı bulunan il belediye başkanları arasında yüzde 66’lık oran ile ilk sırada AK Partilii Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yer alırken, ikinci sırada 65,6’lık oran ile CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üçüncü sırada ise yüzde 62,2’lik oran ile MHP’li Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci oldu.
3 / 7Anketin devamında başarılı olan il ve ilçeler ise şöyle sıralandı:
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber