Pamukkale Üniversitesi 145 İşçi Personel Alımı Yapacak İş İlanları ve İş Başvurusu 2020

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI



Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

3- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.

4- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

5- Temizlik Hizmetleri - Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Sağlık Raporu ile belgelendirilmelidir)

d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

6- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

8- Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

9- Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

10- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

11- Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)

12- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

13- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

14- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

15- Adayların 24 saat (tam gün),gece/gündüz iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekânda vardiyalı çalışmayı kabul etmek.

16- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.

17- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek aday listesinden kura sırasına göre aday çağrılacaktır.

18- İstihdam edilecek sürekli işçiler asgari ücret ile ücretlendirilecektir.

II. KURA İŞLEMLERİ

1- Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6’ıncı maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda Üniversitemizde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

3- Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek adaylar belirlenecektir. Kura İşlemleri noter huzurunda 29/06/2020 tarihinde saat 14:00 de Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Tripolis İnteraktif Salonunda yapılacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup, kura çekim işlemleri Üniversitemizin web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/) canlı olarak yayımlanacaktır.

4- Kura sonucu belirlenen adaylar, Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

III. BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Kura sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan istenen belgeler, başvuru zamanı ve diğer bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı vb. tebligat yapılmayacaktır.

2- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra ilan edilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. 3- Şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren veya verilen süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adayların yerine, yedek aday kura listesinden kura sırasına göre aday çağrılacaktır.

IV. İTİRAZ İŞLEMLERİ

1- Adaylar atama sürecinde yapılabilecek her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.

2- Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 7 gün (mesai bitimine kadar) içerisinde, adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

3- Yapılan itirazlar 7 gün (mesai bitimine kadar) içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup, itiraza ilişkin kararlar Üniversitemizin web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

4- Üniversitemiz tarafından itiraza ilişkin kararlar kesin olup, adayların bu işleme karşı hukuki yollara müracaat etme hakkı saklıdır.

V. TEBLİGAT İŞLEMLERİ

1 İş bu ilanda belirtilen tüm bildirim ve duyurular Üniversitemizin web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden yapılacak olup, adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.

2 Posta yoluyla tebligat yapılmamasından doğacak ihtilaflar adayın sorumluluğunda olup, Üniversitemiz sorumlu değildir.

VI. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında ayrıca iş sözleşmesi devam ettiği esnada başvuru ile ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iş sözleşmesi haklı nedenle tazminatsız olarak fesih edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.