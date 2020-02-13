Palu Ailesi için Şok Karar !

Palu Ailesi için Şok Karar !

İşte Palu Ailesi'yle ilgili Herşey ;

-Harun ve Havva Palu çiftinin; Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek isimleriyle 5 çocuğu bulunuyor .

-Emine Palu, 'Cinci Hoca' olarak bilinen Tuncer Ustael ile izdivaç yaptı.

-Kayıp olan Meryem Palu da Ahmet Tahnal'la izdivaç yaptı..

-Tuncer Ustael'in 'Cinci Hoca' olduğuna Harun Palu ile Ahmet Tahnal kanmadı.

-Meryem Palu-Ahmet Tahnal çiftinin; Melike ve Recep isminde iki çocuk sahibi oldu .

-Tuncer Ustael, Ahmet Tahnal'ı ortadan kaldırmak için "Meryem'e fuhuş yaptırıyor" diyerek iftirada bulundu. İsa Palu'ya Ahmet Tahnal'ı öldürttü. Cinayeti baba Harun Palu ya yüklendi.

-Ahmet Tahnal vefaat edince Meryem Palu, çocukları Melike ve Recep'le Tuncer Ustael'in kapıcı dairesinde yaşamaya başladı.

-Tuncer Ustael, burada öz çocuklarına, baldızına, baldızının çocuklarına taciz ve tecavüz etmiştir.

-Meryem'in çocuğu Recep ve Tuncer Ustael'in oğlu Enes, evden birkaç defa kaçma kararı almıştır . Enes'in en son kaçma girişiminde ise aile yine Tuncer Ustael'i dinleyip ağız birliği yaparak ve "Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı." açıklaması yaptı

-Tuncer Ustael, tehdit de maruz kalması gerekçesiyle 10 kişilik aileyi arabada yaşamaya mecbur bırakıldı.

-Ustael; Meryem Palu'ya tecavüz etti, ağaca bağladı, gebe kalmaması için karnına taş bağladı.

- 2008 Senesinde Meryem Palu, bir gece ailenin yaşadığı arabadan tuvalete gidiyorum bahanesi ile ortadan kayboldu

-Meryem Palu'nun kızı Melike Palu'nun içine cin kaçtığını iddia eden Tuncer Ustael, ispirto içiriyordu.

-2009 yılında ölen Melike'yi annenanesi Havva Palu kefenledi, aile küçük kızı defnetti.

-Tuncer Ustael, Meryem ve Melike Palu'yu Ahmet Tahnal'ın öldürdüğünü, 2011'de yanlış yerde arandıklarını iddia etti.

Tüm bu iddialar ve yaşananlardan sonra Meryem Palu ile kızı Melike'nin cesedi, farklı bir yerde aramalarını sürdürdü.

Türlü entrikalar çeviren Müge Anlı İle Tatlı Sert Proğramında deşifre olmuştu Türkiye'nin konuştuğu o Palu Ailesi ile o davada ; 13 Şubat Perşembe günü tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet, aileden 5 kişi ise 12 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kocaeli’nin Körfez beldesinde yaşayan bu aile fertleri, 11 sene öncesinde Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal’ın birden ortadan ayrılmasına istinaden ilgili yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu Ailesi'nin 6 üyesinin yargılanmasınn sürdürdüğünü davadao şok karara bugün varıldı

Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından baskıcı şekilde darp edilmesi, aç bırakılması soğuga terk edilmesi sonucu eziyet çektirerek süründürülerek öldürüldüğü kanaatine varıldı Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet hapis e, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması kaynaklı 'Kişiyi hürriyetten yoksun bırakmak' suçlamasından 4 sene , Meryem Tanhal'ın banka hesapları da gasp edildiği için banka ve kredi kartlarını kullanması suçu da eklenerek 3 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme Heyeti tarafınca

Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmek ten 12 yıl 6 ay hapis cezasına aldı. Aynı kişilere ilave olarak ta 'Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza ya erteleme kararına varıldı.

Fatih ise suça eşlik etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken , tutuklu kaldığı süre göz önünde alınarak o sürelerde ceza almasına istinaden tahliyesine karar verildi. Hakim, Fatih Palu'ya, "Suç tarihinde yaşın ufaktı fakat işlenen suçun bilincinde olduğunu anladık kanaatine vardık." dedi.

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