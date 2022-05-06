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Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sen sus' mesajı: Partimizin görüşlerini biz açıklarız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin 'mültecileri geri gönderme' vaadiyle çelişen açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu. Mültecileri 'geri yollama' konusundaki görüşlerinin değişmediğini söyleyen Öztrak, "Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar." dedi.

Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sen sus' mesajı: Partimizin görüşlerini biz açıklarız
Kamusaati
Kamusaati
06 Mayıs 2022 Cuma 23:23

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada katıldığı bir sohbet yayınında, mültecilerle ilgili 'Tamamını gönderemeyiz, kalanlar entegre edilecek' diye konuşmuştu.

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Kaftancıoğlu'nun sözlerine, İzmir'in Çeşme ilçesinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin 'mültecileri geri gönderme' vaadiyle çelişen açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu. Mültecileri 'geri yollama' konusundaki görüşlerinin değişmediğini söyleyen Öztrak, 'Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar.' dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA 'SEN SUS' MESAJI
Partilerinin mültecileri geri yollama konusunda başlangıcından beri tavrının net olduğunu söyleyen Öztrak, 'Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yıl içerisinde ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür' dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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